In den ersten neun Monaten hat Aumann den Umsatz im Jahresvergleich um 51 Prozent gesteigert, im Segment E-Mobility sogar um 94 Prozent. Eigentlich sollte man meinen, dieses Abschneiden würde auch den Aktienkurs beflügeln. Weit gefehlt. Die Aktie fällt erneut. Was sind die Gründe für die andauernde Talfahrt des Papiers? Ist es die Krise in der Autoindustrie oder doch etwas anderes ...

