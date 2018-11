Die Waldbrände in Kalifornien haben bislang mehr als 60 Todesopfer gefordert, 600 Menschen gelten noch immer als vermisst. Der Sachschaden ist enorm und wird auf bis zu 25 Milliarden Dollar geschätzt. In den US-Medien wird derweil über die Brandursache spekuliert. Der böse Verdacht: defektes Gerät eines Energieversorgers könnte zu der Katstrophe geführt haben. Die Aktie des Unternehmens fährt Achterbahn und lockt auch in Deutschland Zocker an.

