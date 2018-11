In meiner Online-Kolumne "Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das Aktien Magazin von Traderfox die Veränderungen in den Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.? Kostenloses Probeexemplar des Aktien Magazins anfordernIn meinem elften Portfoliocheck blicke ich in das Depot von Börsenlegende Warren Buffett, der im dritten Quartal einige recht interessante Veränderungen vorgenommen hat.Anders als erwartet, hat seine Beteiligungsholding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) nicht etwa deutlich bei Apple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...