Die NordLB hat das Kursziel für Osram nach Geschäftszahlen von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Osram stecke mitten in einem Umbau und habe nun durchaus sinnvolle strategische Weichenstellungen getroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konjunktureintrübung, insbesondere eine geringere Nachfrage aus der Autoindustrie, belasteten aber zusätzlich./bek/ajx Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-11-16/16:42

ISIN: DE000LED4000