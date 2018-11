Volkswagen zieht Konsequenzen aus dem Diesel-Desaster. Der Autobauer will sich zu einem E-Auto-Konzern wandeln - und dabei günstiger sein als Tesla. Dazu greifen die Wolfsburger tief in die Tasche.In den nächsten fünf Jahren sollen 44 Milliarden Euro in die Elektromobilität, das autonome Fahren, Mobilitätsdienste und die Digitalisierung investiert werden. Die DAX-Aktie reagiert verhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...