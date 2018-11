Bis Ende September dieses Jahres herrschte in der Zalando-Aktie Goldgräberstimmung, das Papier tendiert in einem festen Aufwärtstrend überwiegend an der oberen Trendkanalbegrenzung. Erste Störfeuer setzten gegen Mitte August ein, das Papier musste einen ersten Kursverlust auf die untere Trendkanalbegrenzung sowie den 200-Wochen-Durchschnitt um 36,00 Euro hinnehmen. Anschließend ist der Wert darunter abgerutscht und hat ein regelkonformes Verkaufssignal mit einem ersten Zielbereich um 30,00 Euro aufgestellt. Nach einigen Wochen einer zwischengeschalteten Gegenbewegung setzten wieder merkliche Verluste unter dieses Unterstützungsniveau ein, das nun ein Folgeverkaufssignal zur Folge hat und frische Short-Positionen eingegangen werden können.

Keine Besserung in Sicht ...

