Im Herbst fallen nicht nur die Blätter auf den Boden, sondern sehr oft in Korrekturphasen auch viele Aktien. Dann gilt es, die besten davon aufzusammeln und ins eigene Portfolio zu legen. An der Börse nennt man das "Stock-Picking" und konzentriert sich natürlich vor allem auf die wirklich besten "Früchte", die es einzusammeln gilt. Heute beschäftigt sich Jürgen Schmitt in seinem neuen Video mit der Ausgangslage bei Alibaba, Tencent, Cisco, Caterpillar und nVidia. Der Spezialchiphersteller kommt ...

