FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INVICTUS MD STRAT. NEW 8IS2 CA46183X8026
AB/FROM ONWARDS 16.11.2018 16:30 CET
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INVICTUS MD STRAT. NEW 8IS2 CA46183X8026
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