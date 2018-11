Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das biopharmazeutischen Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900/ WKN A2LQ90) hat beschlossen, die Verhandlungen mit ONCOLOGIE Inc. über den Abschluss einer endgültigen Transaktionsdokumentation für eine weltweite Übertragung sämtlicher Rechte an geistigem Eigentum und aller anderen Rechte an MOLOGENs Hauptwirkstoff Lefitolimod an ONCOLOGIE zu beenden, so die MOLOGEN AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

