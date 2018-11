FRANKFURT (Dow Jones)--Mit geringen Verlusten ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus einem volatilen Handel gegangen. Der DAX konnte zumindest die 11.300er-Marke verteidigen, obwohl erneut schlechte Nachrichten aus der Chip-Branche kamen. In den USA hatten am Vorabend Nvidia und Applied Materials von trüben Aussichten für die Branche gesprochen, worauf Nvidia-Aktien in der Spitze um 20 Prozent einbrachen.

Allerdings kam es nicht zum dem gefürchteten Flächenbrand bei allen Technologie-Werten, auch wenn Infineon im DAX 3 Prozent verloren. Der DAX fiel um 0,1 Prozent auf 11.341 Punkte.

Stärkster Wert im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 4,2 Prozent. Hier spekulierten Marktteilnehmer auf einen "harten Brexit". Die Deutsche Börse könnte dann Listings der Londoner Börse anziehen, falls diese nicht mehr im EU-Binnenmarkt wäre.

Investitionen in E-Mobilität kommt VW teuer zu stehen

Gedämpfte Aussagen von VW zu den Margen setzten derweil die Autowerte unter Druck. VW fielen 2,5 Prozent. Der VW-CEO hat das Margenziel von 7 Prozent als "anspruchsvoll" bezeichnet. Bremsend wirkten hohe Investitionskosten in Elektroautos. Daimler und BMW verloren 0,6 und 1,1 Prozent. Bei Daimler stützte die Hochstufung durch Exane BNP auf "Outperform" kaum. Auch die Aktien von Autozulieferer Aumann verloren 8 Prozent trotz guter Zahlen. Händler erwarten auch hier den Zwang zu weiteren Investitionen in die E-Mobilität.

Versorger und Healthcare-Titel standen auf den Einkaufslisten dank Umschichtungen in defensive Aktien. Bei RWE sorgte zudem die Aufnahme auf die Conviction-Buy-List von Goldman Sachs am Donnerstag für Anschlusskäufe. Dies habe die Aktie wieder in den Fokus internationaler Anleger gerückt, hieß es. RWE stiegen um 3,5 Prozent, Eon legten 1,5 Prozent zu. Merck KGaA sprangen um 2,2 Prozent nach oben. Bayer fielen derweil um 1,5 Prozent, da in Kalifornien erneut ein Prozess wegen Glyphosat startet.

Morphosys kletterten 3,1 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine neue Partnerschaft eingegangen ist. Dadurch können künftig erfolgsabhängige Meilenstein-Zahlungen von über 100 Millionen Dollar fließen. Das Präparat MOR 210 kann nun in China und anderen bisher nicht abgedeckten Regionen angeboten werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 116,5 (Vortag: 99,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,66 (Vortag: 4,11) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.341,00 -0,11% -12,21% DAX-Future 11.316,50 -0,25% -13,83% XDAX 11.322,58 -1,10% -11,96% MDAX 23.700,89 -0,24% -9,54% TecDAX 2.569,53 -0,08% +1,60% SDAX 10.567,50 -0,54% -11,10% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,63 -1 ===

November 16, 2018 11:57 ET (16:57 GMT)

