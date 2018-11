DAX baut Verluste ab - Infineon unter Druck

Der letzte Handelstag dieser Woche begann in Frankfurt freundlich. Im Laufe des Handels drehte der DAX allerdings deutlich ins Minus. Doch auch hiervon konnte sich der deutsche Leitindex erholen und seine Verluste bis zum Feierabend wieder abbauen.

Das war heute los. Die Brexit-Debatte beherrschte auch am Freitag das Geschehen an der Börse. Die Furcht vor einem ungeordneten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ist unverändert groß. Niemand traut sich derzeit eine seriöse Prognose zu, wie sich die britische Politik in den nächsten Tagen durch die selbst angerichtete Unordnung navigiert. Anleger gehen daher auf Nummer sicher. Der DAX musste vor diesem Hintergrund auf Wochensicht deutlich Federn lassen. Ob sich das nächste Woche wiederholt oder ob die Bullen wieder die Oberhand gewinnen, wird maßgeblich in London entschieden.

Das waren die Tops & Flops. Einer der größten Gewinner war am Freitag die Aktie des Energiekonzerns RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Nachdem die Aktie am Vortag kräftig an Wert verloren hatte, griffen Anleger nun wieder zu. Zwischenzeitlich ging es um knapp 4 Prozent nach oben. Gefragt war auch die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Nach positiven Analystenkommentaren ging es zeitweise um fast 4 Prozent nach oben.

