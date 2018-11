ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Anleihe ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro 16.11.2018 / 19:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Luxemburg, 16. November 2018 NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN EINER JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG GESETZLICH UNTERSAGT IST. ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder die "Gesellschaft") hat heute erfolgreich eine nicht nachrangige unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro mit Fälligkeit am 23. November 2023 (die "Schuldverschreibungen") platziert. Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Stammaktien von ADO Properties (die "Aktien") wandelbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 60,5690 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie in Höhe von 27,5% über dem Referenzpreis. Der Referenzpreis von 47,5051 Euro entspricht den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel zwischen Börsenöffnung und Schließung am 16. November 2018. Der Zinssatz wurde auf 1,25% p.a. festgelegt und ist halbjährlich am 23. Mai und 23. November eines Jahres zahlbar, beginnend am 23. Mai 2019. Die Abwicklung der Transaktion wird am oder um den 23. November 2018 erfolgen. Die Schuldverschreibungen wurden nur bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die ADO Group LTD, der Hauptaktionär der Gesellschaft, erhielt im Accelerated Bookbuilding eine Zuteilung die ungefähr ihrem prozentualen Anteil an Aktien der Gesellschaft entspricht. Rabin Savion, CEO von ADO Properties, war mit dem Ergebnis der Transaktion zufrieden und sagte: "Diese erfolgreiche Platzierung eröffnet uns eine weitere Finanzierungsquelle und verbessert unser Fälligkeitsprofil durch die Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten." Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung vorhandener kurzfristiger Verbindlichkeiten zu verwenden, das Fälligkeitsprofil der Gesellschaft zu verlängern sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken. HSBC fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit Barclays Bank PLC als Joint Bookrunners in Bezug auf die Platzierung der Schuldverschreibungen. Investor Relations ir@ado.properties +352 27 84 56 710 +352 26 26 34 079 MAR Hinweis Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten oder gelten könnten. Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Wohnimmobilien in Berlin fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 23,500 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. Disclaimer The contents of this press release have been prepared by and are the sole responsibility of the Company and the information contained in this press release is for information purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this press release or its accuracy or completeness. This press release does not contain or constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to sell, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities. The distribution of this press release and the offer and sale of the securities referred to herein may be restricted by law in certain jurisdictions and persons reading this press release should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. No action has been taken by the Company or any of the joint bookrunners (the "Joint Bookrunners") or any of their respective affiliates that would permit an offering of the Bonds or possession or distribution of this press release or any other offering or publicity material relating to such securities in any jurisdiction where action for that purpose is required. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold except pursuant to registration or in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There was no public offer of the securities referred to herein. The securities have been sold.

16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 27 84 56 710 Fax: +352 26 26 34 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.immo ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxembourg, SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747257 16.11.2018 ISIN LU1250154413 AXC0266 2018-11-16/19:05