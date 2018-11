Daimlers "Beat"-Service soll durch Schnelligkeit, Fokus, Innovation und kulturelle Anpassung schneller wachsen als seine Mitbewerber



Mexico City (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen "Beat (https://thebeat.co/en/)" das eine führende Ride-Hailing-App anbietet, die vorher unter dem Namen "Taxibeat" bekannt war, gab heute bekannt, dass es seinen Service im ersten Quartal 2019 auf Mexico City ausdehnen wird. Unterstützt durch die Daimler Mobility Group eröffnet Beat eine Geschäftsstelle in Mexico City und geht davon aus, dass es bis zum Start tausende Fahrer gewinnen wird. Mexico City wird die vierte Stadt Lateinamerikas sein, in der Beat aktiv ist.



Die "Beat"-App zählt weltweit zu den Ride-Hailing-Apps mit dem schnellsten Zuwachs - mit heute über 5 Millionen registrierten Fahrgästen und 200.000 registrierten Fahrern weltweit. Das Unternehmen mit Stammsitz in Athen, wo es seinen Dienst ebenfalls anbietet, hat seine Wachstumsstrategie auf Lateinamerika konzentriert, wo es in Lima (Peru), Santiago (Chile) und Bogota (Kolumbien) aktiv ist. In Lima hat Beats agile Strategie zusammen mit Anderen dem Unternehmen geholfen, lokal zur führenden Ride-Hailing-App zu werden und sich gegen Mitbewerber durchzusetzen. In Mexico City wird Beat, neben anderen lokalen Start-ups, gegen große weltweit aktive Firmen antreten.



"Wir sind nicht zum ersten Mal in Mexico City. Vor fünf Jahren hatten wir schon einmal kurz mit dem Markt experimentiert und fanden schnell heraus, welch große Herausforderungen er mit sich bringt. Damals hatten wir noch nicht die Ressourcen, um Erfolg haben zu können", so Nikos Drandakis, Gründer und CEO von Beat. "Jetzt, da wir mehr Erfahrung haben und unsere Wettbewerbsstrategie mit Lima verfeinert haben, glauben wir, dass Beat gerüstet ist, einen guten Teil des Marktes von Mexico City für sich gewinnen zu können. Wir haben uns schon früher gegen größere Marktteilnehmer durchgesetzt und planen, dies erneut zu schaffen."



Mit einer Bevölkerung von 21,3 Millionen Menschen ist der Großraum Mexico City die größte Metropolregion der westlichen Hemisphäre und die größte spanischsprachige Stadt der Welt.



"Die Gelegenheit in Mexico City ist zehnmal so groß wie die des Durchschnittsmarktes in Lateinamerika", so Drandakis. "Da gibt es genug Potenzial für einen ersten, zweiten und dritten Marktteilnehmer."



Beat baut derzeit sein Team für Mexiko City aus und plant eine Reihe von Kampagnen zur Marken- und Bewusstseinsbildung: Über PR-, Marketing- und Digitalstrategien sollen sowohl Fahrer als auch Fahrgäste gewonnen werden.



"Beat glaubt fest an seine Fähigkeit, in Südamerika wachsen zu können. Mit unserer App konzentrieren wir uns einzig auf die Region Lateinamerika und setzen uns wie keine andere dafür ein, die lokale Kultur und die Bedürfnisse des lokalen Marktes zu verstehen. Als Organisation mögen wir kleiner sein. Doch wir sind auch agiler und können schneller als unsere größeren weltweit aktiven Mitbewerber Innovationen umsetzen", so Drandakis. "Unsere Unternehmenskultur unterscheidet sich radikal von der anderer Mitfahrunternehmen. Ein Beispiel ist unser ausgewogenes Geschlechterverhältnis: 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Und das gilt auch für das Team unserer Unternehmensleitung."



Informationen zu Beat



Beat steht für ein neues Fahrerlebnis. Das System verbindet tausende Fahrgäste in Echtzeit mit in deren Nähe verfügbaren Fahrern. Über die App kann man rund um die Uhr einen Fahrer anfordern. "Beat" soll dabei mehr als eine App sein, durch die man von A nach B gelangt. Sie soll Teil des Alltags der Menschen werden, soll die Beförderung in der Stadt erschwinglicher, praktischer, effizienter und sicherer machen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und im Februar 2017 von mytaxi übernommen - Europas führender Taxiruf-App (Daimler Mobility Services GmbH, Teil der Daimler Group). Beat ist derzeit in Athen (Griechenland), Lima (Peru), Santiago (Chile) und Bogota (Kolumbien) verfügbar. Nächstes Jahr sollen weitere Städte Lateinamerikas hinzukommen. Weitere Informationen über Beat erhalten Sie unter https://thebeat.co.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785062/Beat_Logo.jpg



OTS: Beat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132838 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132838.rss2



Pressekontakt: Spark for Beat Jeff Koo beat@sparkpr.com +1 (415) 321-1866