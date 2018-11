Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Usingen (pta036/16.11.2018/19:30) - In dem heute beendeten Aktienrückkaufprogramm sind der Gesellschaft insgesamt 37.566 Aktien wirksam angedient worden. Bei einem maximalen Rückkaufvolumen von 43.735 Aktien betrug die Ausnutzung somit rd. 86%. Je 11 Aktien konnte eine Aktie zum Preis von 25,50 EUR angedient werden.



(Ende)



Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de



ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1542393000301



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 16, 2018 13:30 ET (18:30 GMT)