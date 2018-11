2017 konnte Nvidia (WKN: 918422) die Nachfrage nach Grafikkarten für das Bitcoin-Geschäft kaum bedienen, jetzt stauen sich die Chips in den Lagern. Die neuen Zahlen des Spezialtech-Herstellers kommen am Markt nicht gut an: Die Q3-Zahlen liegen noch einigermaßen in den Erwartungen, der Ausblick jedoch deutlich darunter.

Insbesondere der Bitcoin, der jüngst seinen "Betonboden" durchbrochen hat und dessen Talfahrt sich beschleunigt, ist verantwortlich für den miserablen Ausblick. Dieser fällt - insbesondere für's Krypto-Geschäft - sehr trüb aus. Anleger strafen die Nvidia-Aktie im Freitagshandel um über -20% ab. Der Titel hat sich seit dem Allzeithoch bei 292,76 US-Dollar am 2. Oktober fast halbiert.

Nvidias CEO Jensen Huang rechnet zukünftig mit deutlich weniger Wachstum. Quelle: BagoGames

Trüber Ausblick - Wachstumsstory bekommt Knick

Beim Umsatz verbuchte Nvidia für das vergangene ...

