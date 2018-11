Die Fachtagung für temperaturgeführte Logistik bot am 6./ 7. November 2018 einen attraktiven Mix aus Fachvorträgen zu Themen, die den Logistikprofis geradezu unter den Nägeln brennen und interessanten Einblicken durch Unternehmensbesichtigungen. Auch die integrierte Fachausstellung erreichte ein neues Niveau: 15 Unternehmen aus den Bereichen Bauen, Energie und Technik rund um die TK-Wirtschaft präsentierten ihr Produktportfolio. Zudem sorgten zahlreiche Sponsoren mit ihrem Beitrag für das Gelingen der Veranstaltung. Die Verbandsgeschäftsführer Jan Peilnsteiner (VDKL) und Dr. Sabine Eichner (dti) führten die Teilnehmer am ersten Tag durch das Tagungsprogramm.

Eröffnet wurde das Kälteforum in Dresden mit dem Fachvortrag von Christian Manderla (LogiPlan) und Dr. Roland Zimmerling (aio IT for Logistics), die Vorteile und Grenzen statischer und dynamischer Zeitfenstermanagementsysteme als Lösungsansätze zur Vermeidung von Engpässen an der Rampe präsentierten. Die vorgestellte IT-Lösung könne für mehr Effizienz in der Abwicklung der Be- und Entladung sorgen, die Ankunftszeit der LKWs an der Rampe im Voraus berechnen und in Echtzeit, je nach Verkehrslage anpassen. Lange Wartezeiten und große Parkplätze für die wartenden LKWs könnten dadurch reduziert werden. Ein Hauptproblem bestehe aber weiter darin, dass der meiste Traffic an der Rampe um die Mittagszeit erfolge - diesen gilt es nach Möglichkeit zu entzerren.

Vollautomatische Mischpalettierung

Einen Einblick in die Möglichkeiten der vollautomatischen Mischpalettierung in der Tiefkühllogistik gewährte Dr. Christoph Meurer (Dematic). In seinem Vortrag erläuterte er den automatisierten Weg von der Depalettierung und Einlagerung bis zur Kommissionierung der fertigen Marktpalette. Veranschaulicht wurde dies am Beispiel der Abläufe ...

