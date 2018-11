Exane BNP hebt Daimler auf 'Outperform' und Ziel auf 64 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Daimler von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 64 Euro angehoben. Mit dem neuen Management-Team des Autobauers ab Mai und neuen Produkten sehe die Aktie, die zuletzt noch unter frühere Tiefs gerutscht sei, zunehmend werthaltig aus, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das Wertpotenzial durch die Mobilitätsdienstleistungen von Daimler werde womöglich unterschätzt.

Mainfirst senkt Leoni auf 'Neutral' und Ziel auf 34 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Leoni nach Quartalszahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 34 Euro gesenkt. Der Autozulieferer habe schwach abgeschnitten und zudem eine Gewinnwarnung veröffentlicht, schrieb Analyst Florian Treisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem guten Vorjahr und dem guten Beginn des Jahres 2018 sei der Markt auf den Margenrutsch im zweiten Halbjahr nicht vorbereitet gewesen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit). In den kommenden Quartalen dürfte sich kaum etwas zum Besseren wenden.

Independent Research senkt Deutsche Euroshop auf 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Deutsche Euroshop nach Zahlen zum dritten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 31 Euro gesenkt. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor habe zwar solide abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Aktien selbst seit Beginn der Börsenturbulenzen Anfang Oktober keinen Boden gut gemacht.

Citigroup senkt Evonik auf 'Neutral' und Ziel auf 29 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Evonik von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 29 Euro gesenkt. Wie Analyst Thomas Wrigglesworth in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, blicke er mittlerweile vorsichtiger auf die Produktpalette des Spezialchemiekonzerns. Gepaart mit einem Abbau von Lagerbeständen nage dies an seinen Gewinnschätzungen und trübe auch die Aussichten für den Free Cashflow.

Commerzbank senkt Rhön-Klinikum auf 'Reduce' und Ziel auf 19 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Rhön-Klinikum nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 19 Euro gesenkt. Wegen der Resultate sowie seines vorsichtigeren Blicks auf den deutschen Krankenhausmarkt senkte Analyst Oliver Metzger in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für den Klinikbetreiber. Angesichts schwindender Übernahmeaussichten erscheine die Bewertung der Aktie teuer.

Independent Research hebt K+S auf 'Halten' - Ziel gesenkt

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat K+S nach "schwachen" Drittquartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 17 Euro gesenkt. Die Geschäftsentwicklung sei von Produktionsausfällen wegen der Trockenheit in Deutschland belastet worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte mehrheitlich seine Prognosen für den Gewinn je Aktie, erwähnte aber auch erste Andeutungen für 2019 positiv.

Kepler hebt Dialog Semiconductor auf 'Hold' und Ziel auf 25 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dialog Semiconductor von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 25 Euro angehoben. Ungeachtet der schwer vorhersagbaren Entwicklung der iPhone-Absätze und der Zyklen in der Halbleiterbranche sei die Aktie des Apple-Zulieferers weit genug gesunken, um ihr ein weiteres signifikantes Abwärtspotenzial zu ersparen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er gehe bei den Margen nun nicht mehr von einem so starken Rückgang aus wie zuvor.

Warburg Research hebt Cancom auf 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Cancom nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 40 Euro belassen. Nach einem dynamischen dritten Quartal dürfte auch das Schlussquartal für den IT-Dienstleister und Cloud-Anbieter solide verlaufen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Kursrücksetzer sei zudem die Bewertung der Papiere wieder ansprechender geworden.

Goldman senkt Ziel für General Electric auf 9 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Electric (GE) von 12 auf 9 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Es gebe weiterhin zu viele Unbekannte und mehr Fragen als Antworten, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Finanzdienstleistungssparte des Mischkonzerns, GE Capital, könnte der Gegenwind noch zunehmen.

Goldman streicht Nvidia von 'Conviction Buy List' - Ziel runter

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nvidia nach Quartalszahlen von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Kursziel wurde von 283 auf 200 US-Dollar gesenkt. Er habe bei der Aktie vollkommen falsch gelegen, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit der Aufnahme auf die "Concition Buy List" habe der Kurs der Aktie um 15,5 Prozent nachgegeben. Er habe das Ausmaß des Lageraufbaus von Grafikprozessoren für Spieleanwendungen unterschätzt. Die Aktie sei mit einem Kurspotenzial von knapp 20 Prozent bis zum neuen, gesenkten Kursziel nun nur noch ein "Buy".

