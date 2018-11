Legal Tech Top 10

FTIL Intelligent Business Award für das Vertragswesen

FTIL Intelligent Business Award für den Einsatz von Technologien im Rechtsbereich

AUSTIN, Texas, Nov. 16, 2018 FT Intelligent Business - Sonderbericht der Financial Times führt Mitratech unter den Top-Unternehmen mit der größten Auswirkung auf die Rechtspraxis und das Rechtsgeschäft auf. Der Bericht hebt die Integration von Personen, Prozessen und Daten hervor, um die operativen Herausforderungen eines Rechtsunternehmens zu lösen, und berichtet darüber, wie die Auswirkungen dieser Back-Office-Revolution überall in Unternehmen spürbar sind.

"Die Tatsache, dass die Financial Times die Auswirkungen von Technologien im Rechtsbereich jetzt beobachtet, unterstreicht, dass sich die Branche an einem Wendepunkt befindet", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Und uns liegen noch weitere grundlegende Veränderungen bevor. Wir fühlen uns geehrt und sind tief bewegt davon, Teil dieser Bewegung zu sein - und befinden uns in guter Gesellschaft mit mehreren Kunden, die zusammen mit uns ausgezeichnet wurden."

Dem Unternehmen wurden folgende Auszeichnungen verliehen:

FT Intelligent Business Top 35: Mitratech wurde zusammen mit anderen Branchenführern ausgezeichnet, die für die beste Integration von Rechts- und professionellen Dienstleistungen in Daten und Technologie aufgeführt wurden.

Legal Tech Top 10: Mitratech wurde als einer der führenden Technologievorreiter bei Technologien im Rechtsbereich genannt, die dafür ausgezeichnet wurden, dass sie den größten Einfluss auf die Rechtspraxis und das Rechtsgeschäft haben.

FT Intelligent Business Award für das Vertragswesen (gemeinsam an VMware, Apttus, QuisLex und Mitratech vergeben): Da die Verträge, die für das globale Geschäft von VMware im Bereich Technologiedienstleistungen wesentlich sind, sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch in Bezug auf die Komplexität zugenommen haben, hat die Rechtsabteilung des Unternehmens seinen gesamten Vertragsprozess neu gestaltet, angefangen mit der Unterstützung durch die Vertragsverwaltungssoftware von Apttus und automatisierten einfachen Verträgen wie etwa Geheimhaltungsvereinbarungen mit die Hilfe von QuisLex, einem Outsourcer für rechtliche Vorgänge. Die TAP Workflow Automation-Plattform von Mitratech ermöglicht nun eine Vertragsgenehmigung auf "jedem Gerät und überall". Der Abschluss von Verträgen ist jetzt um 50 Prozent schneller und die Einsparungen belaufen sich auf über 8,4 Millionen US-Dollar pro Jahr.

FT Intelligent Business Award für den Einsatz von Technologien im Rechtsbereich (gemeinsam an NetApp und Mitratech vergeben): Die Risikobewertungsprozesse bei NetApp waren langwierig, kostspielig und erforderten ein detailliertes Management durch erfahrene Anwälte, bis die Rechtsabteilung mit der Implementierung der TAP Workflow Automation-Technologie von Mitratech begann. Ein Beispiel: Informationen, die von Vertriebspartnern gesammelt werden, werden jetzt automatisch einer Risikobewertung unterzogen und an die entsprechende Person in der Rechtsabteilung oder einen externen Rechtsanbieter weitergeleitet. Andere Prozesse wurden ebenfalls automatisiert, so dass die Rechtsabteilung von NetApp Betriebsdaten sammeln und Compliance-Schulungen mit weniger Aufwand anpassen kann. Die Rechtsabteilung hat darüber hinaus außerdem 42 Anwendungsfälle für sechs weitere NetApp-Abteilungen entwickelt. Durch die abteilungsübergreifende Verwendung von TAP konnten Geschäftsprozesse miteinander verknüpft und die Kommunikation verbessert werden.

