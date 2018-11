Die Syrien-Politik des türkischen Präsidenten Erdogan hat sich grundlegend geändert. Er hat sich mittlerweile der Haltung Russlands angenähert.

Der türkische Analyst Oytun Orhan vom Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM) in Ankara sagte im Gespräch mit dem türkischsprachigen Dienst der Deutschen Welle (DW), dass die Haltung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Zusammenhang mit Syrien sich grundlegend verändert habe. Orhan zufolge hat sich Erdogan der Sichtweise Russlands angenähert und könne sich eine Zukunft Syriens auch mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vorstellen. Das sei aus Sicht der Europäer positiv, da diese Haltung auch eine Grundlage für eine Kooperation zwischen der Türkei und Europa schaffe. "Natürlich fordert Erdogan gerechte und transparente Wahlen in Syrien, an denen sich auch die Syrer in der Diaspora ...

Den vollständigen Artikel lesen ...