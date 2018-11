Bis Anfang September dieses Jahres gaben die Kursnotierungen von Barrick Gold merklich nach und vielen bis auf ein Verlaufstief von 9,53 US-Dollar zurück. Erst in diesem Bereich und mithilfe der vorausgegangenen Unterstützung aus dem Jahr 2015 konnte eine Trendwende vollzogen werden und die Aktie in den Bereich des Horizontalwiderstandes um 13,50 US-Dollar zulegen. Dabei konnten sogar die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 nachhaltig durchbrochen werden und fungieren seitdem als Unterstützung. Doch eine Fortsetzung der seit Anfang September bestehenden Erholung gelang noch nicht, erst musste eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung einsetzen, in der die Aktie noch immer steckt. Allerdings zeigt sich dieses Konstrukt recht zuversichtlich für einen Folgeanstieg, sofern es regelkonform ...

