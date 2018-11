Wochenrückblick KW46: Der Brexit vermiest die Stimmung, adidas und SAP im Blickpunkt

Nachdem in der Vorwoche die Midterms in den USA im Blickpunkt standen, waren es in der abgelaufenen Handelswoche die Nachrichten rund um den Brexit. Während die Vereinbarung mit der EU grundsätzlich positiv aufgenommen wurde, war der Umgang damit in Großbritannien destaströs. Premierministerin verlor wichtige Minister und es stand sogar ein Mißtrauensvotum im Raum. Wie es weiter geht? Das kann derzeit niemand seriös beantworten. Von einem ungeordenten Brexit bis zu Neuwahlen und einem neuen Referendum ist alles möglich.

Dank des Brexit geriet auch die Italien-Problematik etwas aus dem Blickfeld der Anleger. Vielleicht ändert sich das ja in der kommenden Woche wieder. Der DAX jedenfalls musste einmal mehr Federn lassen, trotz eines halbwegs versöhnlichen Wochenabschlusses. Nächste Woche wird angesichts von Thanksgiving und einer kurzen Handelswoche in den USA umso spannender. Das gilt auch für die Rohstoffe, wo es zuletzt gen Süden ging.

Deutschland

Für die adidas-Aktie ging es jahrelang steil nach oben. Auch in diesem Jahr gehört das Papier zu den Top-Performern im Leitindex DAX. Einmal mehr konnten neue Rekordstände bewundert werden. Mehr dazu hier.

