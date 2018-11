In der Kalenderwoche 46 vom 12. bis 16. November 2018 hebt die publity AG ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Das publity-Management erwartet nun für das Geschäftsjahr 2018 Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss jeweils um 20 bis 30 Prozent oberhalb der Werte des Jahres 2017. Bisher hatte das Unternehmen für 2018 einen Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau und EBIT sowie Jahresüberschuss auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. Die UBM Development AG kann in dieser Woche ein Volumen von insgesamt 75 Millionen Euro ihrer neuen fünfjährigen 3,125%-Anleihe platzieren. Das maximale Gesamtvolumen des Bonds beläuft sich auf 100 Millionen Euro. Die UBM-Anleihe mit einer Stückelung von 500 Euro sei insbesondere von Retail-Investoren stark nachgefragt gewesen, berichtet die Emittentin.

Die InCity Immobilien AG begibt eine neue Anleihe (ISIN DE000A2NBF82) mit einem Zielvolumen von bis zu 40 Millionen Euro. Das teilte das Immobilienunternehmen in dieser Woche mit. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 3,00% p.a. verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 100.000 Euro. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios verwendet werden. Vorzeitige Tilgung - die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, plant die frühestmögliche Rückzahlung ihrer Hybridanleihe 2015 (ISIN CH0305711647) zum 15. Dezember 2018. Mit der Kündigung ist die Rückzahlung aller Anteile verbunden.

Upgrade - die 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. 2017/22 (WKN A19MFH) wird in dieser Kalenderwoche von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG von 4 auf 4,5 Sterne heraufgestuft. Grund sei, dass die Photon Energy N.V. in den letzten Jahren die Erträge kontinuierlich steigern konnte und für die kommenden Jahre über eine gute Ausgangsbasis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum verfüge. Zudem sei die Anleihe mit umfangreichen Covenants ...

