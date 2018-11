Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) hat kürzlich in zwei ausländische Fintech-Unternehmen investiert. Eines von ihnen, StoneCo (WKN:A2N7XN), war eine IPO-Investition für Berkshire - das heißt, der von Warren Buffett geführte Konzern kaufte Aktien beim Börsengang von StoneCo. Seit dem Börsengang ist der Aktienkurs von StoneCo um mehr als 11 % gestiegen, was für Berkshire einen ziemlich erfreulichen Gewinn in nur ein paar Wochen bedeutet. Diese Investition ist jedoch ein Paradebeispiel dafür, warum es für Berkshire Hathaway so schwer ist, weiterhin die Art von Renditen zu generieren, die man von Buffett erwartet Eine der jüngsten Fintech-Investitionen von Berkshire ist (bisher) ein großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...