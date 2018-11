Mainz (ots) -



In der ZDF/ARTE-Produktion "Bad Banks" spielt Paula Beer die junge Investement-Bankerin Jana Liekam: Für ihre darstellerische Leistung nahm Paula Beer am Freitagabend, 16. November 2018, in Berlin einen Bambi als "Beste Schauspielerin national" entgegen.



Die sechsteilige Serie "Bad Banks" (Regie: Christian Schwochow, Headautor: Oliver Kienle, Writers' Room: Jana Burbach, Jan Galli, Idee: Lisa Blumenberg) spielt in der Welt der Hochfinanz, gewaltiger Geldgeschäfte und undurchsichtiger, oft zwielichtiger Finanztransaktionen. Die junge Investement-Bankerin Jana Liekam (Paula Beer) muss schnell lernen mit den Wölfen zu heulen und ihre ganz eigenen Tricks zu nutzen, um an die Spitze zu kommen und dort erfolgreich zu überleben.



Die Redaktion im ZDF haben Caroline von Senden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-Kollegen Uta Cappel und Andreas Schreitmüller.



