Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender oberster Befehlshaber der Streitkräfte der VAE, werden die VAE die erste Auflage des am 19. und 20. November stattfindenden Forums "Interfaith Alliance For Safer Communities Forum" in Anerkennung der führenden Rolle des Landes bei der Förderung von Toleranz und religionsübergreifendem Dialog ausrichten.

His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (Photo: AETOSWire)

An dem Forum werden 450 Gäste teilnehmen, einschließlich Religionsführern, NGOs und führenden Industrievertretern, um über aktuelle soziale Herausforderungen zu diskutieren und umfassende Lösungen zum Schutz der Jugend vor Cyber-Kriminalität zu entwickeln.

Das "Interfaith Alliance For Safer Communities Forum" ist eine Erweiterung des "Child Dignity in the Digital World Congress", der im Oktober 2017 im Vatikan veranstaltet wurde und zu der von Papst Franziskus unterstützten "Rome Declaration" (Erklärung von Rom) führte. Im Verlauf des Kongresses wurden die VAE als vorbildlich für ihre Toleranz anerkannt und gebeten, ein internationales Forum auszurichten, das ihr Engagement für die Entwicklung des interreligiösen Dialogs hervorheben würde. Diese Bemühungen führten zur Bildung der "Interfaith Alliance For Safer Communities", deren erste Veranstaltung das Thema des Online-Kinderschutzes behandeln wird.

Im Vorfeld des Forums wurden in verschiedenen Städten wie beispielsweise Kairo, Nairobi, Manila, Santo Domingo, Neu-Delhi und Abu Dhabi mehrere internationale Workshops abgehalten. Die Workshops hoben die zentralen Themen hervor, die während des Forums diskutiert werden sollen.

Das Forum wird von Al Azhar unterstützt und in Partnerschaft mit einer Reihe globaler Körperschaften und Organisationen abgehalten, einschließlich Unicef, The Child Dignity Alliance, Arigatou International, The Global Network of Religions for Children, End Violence Against Children, Religions for Peace International, WePROTECT Global Alliance, The Center for Child Protection of the Pontifical Gregorian University, Al Azhar University, World Vision International, Shanti Ashram und International Justice Mission.

Im Mittelpunkt des zweiten Tages des Forums, der mit dem "Weltkindertag" zusammenfällt, wird ein "Aufruf zum Handeln" an der Wahat Al Karama Gedenkstätte stehen. Daran teilnehmen werden Professor Dr. Ahmad Al-Tayyeb (Großimam der Al-Azhar und President of the Muslim Council of Elders), Seine Allheiligkeit Patriarch Bartholomeos (Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel der Östlichen Orthodoxen Kirche), Seine Heiligkeit Papst Tawadros II von Alexandrien, Rabbi Michael Schudrich (Oberrabbiner von Polen), Bhai Sahib Bhai Dr. Mohinder Singh OBE KSG (Chairman, Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha), Reverend Keishi Miyamoto, (President, Myochikai) und Ihre Heiligkeit Amritanandamayi, hinduistische geistige Führerin. Ausschließlich geladene Gäste werden teilnehmen.

