* Normale Verkäufer agieren marktschonend* Stecken Zentralbanken hinter diesen Machenschaften?* Gewinnerzielungsmotiv ist die naheliegende Erklärung* Konspiration bei Bitcoin & Co.?* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Was Chefärzte an einer Universitätsklinik verdienen

Liebe Leser,



die Frage, ob der Goldpreis manipuliert wird, scheint viele von Ihnen zu beschäftigen. Jedenfalls wurde mir diese Frage auch auf der Edelmetallmesse am vergangenen Wochenende wieder mehrmals gestellt.



Wer das Geschehen am Terminmarkt regelmäßig verfolgt, kann nur zu einer Antwort kommen: Ja, der Goldpreis wird ganz offensichtlich manipuliert. Es ist nämlich eine Tatsache, dass es am Goldmarkt schon seit vielen Jahren Auffälligkeiten gibt, die sehr deutlich auf Marktmanipulationen hinweisen.

