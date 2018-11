Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT), Carsten Linnemann, hat sich in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe), gegen eine Abschaffung von Hartz IV ausgesprochen - auch um das wirtschaftspolitische Profil der Union zu schärfen. "So gut wie alle Parteien im Deutschen Bundestag setzen vor allem auf Umverteilung und Regulierung. Das überzeugt immer weniger Bürger", schreibt Linnemann.



"Sie wollen nicht Fördern ohne auch zu Fordern. Sie wollen kein bedingungsloses Grundeinkommen, kein sanktionsloses Hartz IV, keine Transferunion." Linnemann schreibt, es gelte vielmehr, kinderreiche Familien und Alleinerziehende bei Steuern und Abgaben zu entlasten, statt sie zuerst "in die Bedürftigkeit zu schicken, um sie dann mit fast 150 familienpolitischen Programmen von dort wieder rauszuholen."



https://causa.tagesspiegel.de/politik/die-cdu-nach-merkel-wie-soll te-sich-die-partei-ausrichten/die-union-muss-die-kurve-kriegen.html



