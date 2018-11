Neben einer ausreichenden Diversifikation gibt es noch mindestens eine weitere Sache, über die man sich bei der regelmäßigen Pflege seines Portfolios Gedanken machen muss: die Allokation. Unter diesem Begriff versteht man, welchen Anteil die jeweiligen Aktien in deinem Portfolio erhalten sollten. Je nach aggressiver oder defensiver Ausrichtung können die Antworten auf diese wichtige Weichenstellung ganz unterschiedlich ausfallen. Doch gibt es neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung noch eine ganz andere Problematik. Nämlich die, wo die Portfolio-Allokation ansetzen sollte. Am Anfang oder auch am Ende? Portfolio-Allokation am Anfang Sofern man nicht lediglich ein wahlloses Sammelsurium an Aktien in seinem Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...