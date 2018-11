Dividendenaktien haben insgesamt so manchen Vorteil. Nicht nur, dass sie den Ruf haben, bessere Renditen zu generieren als die nicht ausschüttenden Äquivalente, nein, Dividendenaktien können auch einen wesentlichen Beitrag zur Deckung der Rentenlücke leisten. Doch einen wesentlichen Vorteil dürften viele Investoren gar nicht auf dem Schirm haben. Bist du neugierig, welcher das wohl sein könnte? Einer der größten Vorteile: Flexibilität Meiner Meinung nach ist einer der größten Vorteile von Dividendenaktien, dass sie einem mit jeder Ausschüttung ein gewisses Maß an Flexibilität zurückgeben. Durch diese Form der direkten Gewinnbeteiligung erhält man als Investor Wahlmöglichkeiten, was man ...

