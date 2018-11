Es sind keine schönen Neuigkeiten, die derzeit hierzulande wieder die Runde machen. Ungefähr 6,93 Millionen Menschen gelten in Deutschland momentan als überschuldet, was heißt, dass sie auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein dürften, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen. Neben einem gewaltigen Maß an Tragik symbolisieren derartige Meldungen auch eins: einen großen Datenbestand an finanziellem Fehlverhalten, in dem man auch für sich als Nichtbetroffenem nach Kostenbergen suchen kann, die quasi nach Sparmöglichkeiten schreien. Die gelieferten Gründe So hat sich nun beispielsweise auch die Wirtschaftswoche an eine Auswertung begeben, um zu sehen, was die Gründe für die Misere der besagten 6,93 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...