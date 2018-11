Sieht man sich die Kursentwicklung der Evotec (WKN: 566480)-Aktie über die letzten zehn Jahre an, so zeigt sich die deutliche Outperformance gegenüber dem DAX. Auch das Ergebnis lag in den letzten vier Jahren (inklusive 2018) deutlich im positiven Bereich. Zudem hält sich auch die Nettomarge über diesen Zeitraum durchschnittlich im zweistelligen Bereich. Aber in der Vergangenheit gab es auch viele schwache Jahre für die Aktie, weshalb sie seit ihrem Börsengang immer noch deutlich unter der Entwicklung des breiten Marktes liegt. Erfahre, was derzeit für und was gegen sie spricht. Drei sehr gute erste Quartale 2018 Das aktuelle Jahr verläuft für Evotec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...