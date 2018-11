Es gibt schon sehr lange eine Diskussion über die Frage, wie viele Aktien ein Portfolio umfassen sollte. Dabei reicht die Anzahl von Aktien in einzelnen Depots von zehn bis zu mehreren 100 Werten. So sind Warren Buffett und Charlie Munger Verfechter eines konzentrierten Depots. Dagegen hielt Peter Lynch am Ende seiner Karriere bei Magellan über 1.500 Aktien in seinem Fonds und erzielte dennoch eine hohe Rendite. Wie viele Werte sollte man also im Depot führen, um gute Ergebnisse zu erzielen? Große Investoren mit breit gestreuten Depots Es gibt eine Reihe von großen Investoren wie Peter Lynch oder ...

