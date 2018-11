Zuerst ein aus meiner Sicht urkomischer Wortwitz: "Hyperloop - wird aus der Lufthansa (WKN:823212) jetzt die Ohne-Luft-Hansa?" Haha! Wenn du dich jetzt fragst, was dieser Witz bedeuten soll, dann hast du sicher noch nicht allzu viel von der Hyperloop-Technologie gehört. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art Rohrpost. In einem Röhrensystem wird ein Vakuum erzeugt, in dem Transportkapseln ohne Luftwiderstand und Reibung Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 Stundenkilometern erreichen sollen. Vakuum! Also "ohne Luft"! Haha! Genug der Späße. Denn mit dem Hyperloop in Deutschland könnte es bald ernst werden. Kürzlich zeigte auch die HHLA (WKN:A0S848) ...

