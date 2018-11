Die Elektrobus-Kooperation von BYD und ADL hat 36 E-Busse an den ÖPNV-Betreiber RATP Dev in London ausgeliefert. Die E-Busse vom Typ Enviro200 EV waren 2017 samt Ladeinfrastruktur bestellt worden. Unterdessen hat BYD in Jordanien eine Kooperation mit Aramex geschlossen. Die elektrischen Enviro200EV-Modelle sind 10,8 Meter lang und haben ihre Alltagstauglichkeit bereits auf mehreren anderen Stadtlinien ...

