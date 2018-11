Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Eine von Novartis und Alphabet entwickelte intelligente Kontaktlinse für Diabetiker wird es so bald nicht geben. Wie beide Unternehmen mitteilten, wurde das von der Novartis-Tochter Alcon und der Forschungsgruppe Verily, die zum Google-Mutterkonzern Alphabet gehört, durchgeführte Projekt "Smart Lense" auf Eis gelegt. Als Grund führten sie Probleme bei der Messung der Glukosekonzentration an.

Die klinische Arbeit an der Linse hat den Angaben zufolge gezeigt, dass "die Messung der Korrelation zwischen der Glukosekonzentration in der Tränenflüssigkeit und der des Blutes eine zu geringe Konsistenz aufweist, um den Anforderungen an ein medizinisches Gerät gerecht zu werden".

Allerdings teilte Verily mit, an anderen Projekten zu arbeiten. Die Gruppe wolle sich auf eine smarte Kontaktlinse für Altersweitsichtigkeit und eine smarte Intraokularlinse für die Verbesserung des Sehvermögens nach einer Grauer-Star-Operation konzentrieren.

November 18, 2018

