Berlin (ots) - Die Digitalisierung wird viele Bankmitarbeiter ihren Job kosten. Davon geht ING-Chef Ralph Hamers aus. "Wenn Sie die Zahl der Filialen reduzieren, heißt das, dass Mitarbeiter sich verändern müssen", sagte er im Interview mit dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Manche Angestellte kann man sicherlich umschulen, aber das wird längst nicht in allen Fällen funktionieren. Aus einem Filialmitarbeiter werden Sie so schnell keinen Datenexperten machen." Eine konkrete Zahl nannte er nicht, allerdings habe sein Institut allein in den Niederlanden in den letzten zehn Jahren bereits die Zahl der Mitarbeiter halbiert.



