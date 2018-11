FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07

TSLL XFRA US6708515001 OI S.A. SP. ADR 5

7X9 XFRA SE0005308541 SALTX TECHNOLOGY HLDG B

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB

THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50

0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A

1YG XFRA SE0005003654 IMMUNICUM AB