FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01

LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND.

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP.

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10

FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1

W1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD.

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01

E3B XFRA FR0010221234 EUTELSAT COMMS EO 1

K1N XFRA CA4856722083 KARNALYTE RESOURCES INC.

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP.

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC.

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01

19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01