Unsere bisherige Zurückhaltung war richtig. ZALANDO nähert sich der Halbierung des Kurses von 50 auf 25 €, wofür noch etwa 4 € fehlen. Doch in Berlin gibt es eine neue Sicht, die zunächst nur ein Gerücht ist: ZALANDO wagt ein erstes Experiment mit HUGO BOSS nach dem Prinzip shop in the shop. Es bedeutet: Erweist sich diese Idee als richtig, kann ZALANDO zu einer Art AMAZON aufgebaut werden, indem mit der hinreichend umfangreichen Logistik und dem schon bestehenden Kundenstamm (zurzeit 25,1 Mio.) das Lieferprogramm umfangreich ausgeweitet wird, praktisch für alle verbrauchernahen Gegenstände. Ob CEO Ritter dem folgt, ist noch offen. Doch die europaweite Präsenz von ZALANDO liefert zweifellos diesen Denkansatz als neue Perspektive, weil das Textilgeschäft allein es in der Marge nicht bringt. Wir setzen diese Aktie erst ab 25 € auf die Watchlist.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 46 vom 17.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info