TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenanfang uneinheitlich. Während Tokio etwas fester notiert, liegen Schanghai und Hongkong nur moderat im Plus. Die Börse in Sydney verbuchte hingegen Abgaben. Im Fokus der Märkte steht weiter der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich auch durch den Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) am Wochenende zog. Dieser ging esrtmals ohne gemeinsame Abschlusserklärung der 21 Teilnehmerstaaten zu Ende.

Geprägt wurde der Gipfel von Reden des chinesischen Staatschefs Xi Jinping und US-Vizepräsident Mike Pence. "Die Geschichte hat gezeigt, dass Konfrontation - ob in Form von kaltem Krieg, heißem Krieg oder Handelskrieg - keine Gewinner hervorbringt", sagte Xi. Auch eine wirtschaftliche Abschottung zahle sich auf längere Sicht nicht aus, warnte er. US-Vizepräsident Mike Pence sagte derweil, dass sein Land die Strafzölle gegen China aufrechterhalten oder sogar noch erhöhen werde, bis China seine Handelspraktiken grundlegend ändere. "Wir haben chinesische Güter mit Zöllen in Höhe von 250 Milliarden Dollar belegt und diese Zahl könnte sich mehr als verdoppeln", drohte Pence.

Japanisches Handelsbilanzdefizit steigt deutlich

In Tokio legt der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 21.803 Punkte zu. Japan verzeichnete im Oktober ein höher als erwartetes Handelsdefizit, nachdem die Exporte inmitten der Handelsspannungen und steigenden Drucks, den Handelsüberschuss mit den USA zu verringern, niedriger als prognostiziert ausgefallen waren.

In Hongkong startete der Hang-Seng-Index mit einer Berg- und Talfahrt. Zunächst notiert der Index mit 0,8 Prozent im Plus, gab diese Gewinne jedoch wieder ab. Aktuell notiert er mit 0,2 Prozent wieder im Plus.

Die Börse in Sydney schloss 0,8 Prozent leichter. Unter Abgabedruck standen vor allem Ölwerte, nachdem die Ölpreise am Freitag im US-Handel zwiwschenzeitliche Gewinne wieder eingebüßt hatten. Gebremst wurden sie von der Sorge vor einem weiter herrschenden Überangebot, selbst wenn die Opec-Staaten demnächst ihre Förderung senken sollten. Der Sektorindex gab in Sydney 1,6 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.693,70 -0,64% -6,12% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.791,49 +0,51% -4,28% 07:00 Kospi (Seoul) 2.098,06 +0,27% -14,97% 07:00 Schanghai-Comp. 2.694,75 +0,58% -18,54% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.256,60 +0,28% -12,67% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.062,42 -0,69% -9,38% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.700,03 -0,37% -5,03% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1398 -0,2% 1,1418 1,1353 -5,1% EUR/JPY 128,58 -0,2% 128,81 128,66 -5,0% EUR/GBP 0,8889 -0,1% 0,8897 0,8856 -0,0% GBP/USD 1,2824 -0,1% 1,2835 1,2819 -5,2% USD/JPY 112,81 -0,0% 112,81 113,31 +0,2% USD/CNH 6,9363 +0,2% 6,9243 6,9378 +6,5% USD/HKD 7,8324 +0,0% 7,8302 7,8326 +0,2% AUD/USD 0,7306 -0,1% 0,7313 0,7274 -6,5% NZD/USD 0,6844 -0,3% 0,6863 0,6819 -3,6% Bitcoin BTC/USD 5.485,53 -2,0% 5.594,72 5.578,60 -59,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,08 56,46 +1,1% 0,62 -1,7% Brent/ICE 67,29 66,76 +0,8% 0,53 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,70 1.221,20 -0,2% -2,50 -6,5% Silber (Spot) 14,36 14,41 -0,3% -0,05 -15,2% Platin (Spot) 843,30 846,70 -0,4% -3,40 -9,3% Kupfer-Future 2,77 2,80 -1,2% -0,03 -17,5% ===

