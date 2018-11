VIB Vermögen vereinbart vorzeitige Mietvertragsverlängerung für 41.000 Quadratmeter Logistikflächen am Standort im Interpark DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag VIB Vermögen vereinbart vorzeitige Mietvertragsverlängerung für 41.000 Quadratmeter Logistikflächen am Standort im Interpark 19.11.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News VIB Vermögen vereinbart vorzeitige Mietvertragsverlängerung für 41.000 Quadratmeter Logistikflächen am Standort im Interpark Neuburg/Donau, 19. November 2018 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat sich mit ihrem zweitgrößten Mieter, der Rudolph-Logistik-Gruppe, auf eine vorzeitige Verlängerung der Mietverträge für die drei Objekte im Interpark verständigt. Dies ist ein weiteres Beispiel für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der VIB Vermögen mit ihren Bestandsmietern. Für eine Fläche von gut 41.000 Quadratmetern haben beide Unternehmen vorzeitig die Mietvertragsverlängerungen bis zum 31.12.2029 unterzeichnet. Der zweitgrößte Mieter des Portfolios gibt damit für weitere elf Jahre ein klares Bekenntnis zum Standort Interpark bei Ingolstadt ab. "Diese Vertragsverlängerungen unterstreichen zum einen die hohe Attraktivität des Standorts Interpark. Zum anderen zeigen die vorzeitigen Verlängerungen der in großen Teilen bereits seit zehn Jahren bestehenden Mietverhältnisse den hohen Stellenwert einer langfristigen Partnerschaft der VIB Vermögen mit ihren großen Bestandsmietern", so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 19.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746817 19.11.2018 ISIN DE0002457512 AXC0034 2018-11-19/07:30