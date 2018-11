Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Freenet von 24 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reaktion des Marktes auf die Zahlen zum dritten Quartal in der vergangenen Woche sei überzogen gewesen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibe jedoch vorerst an der Seitenlinie, bis mehr Klarheit in puncto Ausblick für 2019 bestehe. Zudem müsse sich Waipu TV noch als der vom Management erhoffte Wachstumstreiber für das Fernseh- und Mediensegment beweisen./tav/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

