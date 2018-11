Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fresenius SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 58 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Wegen des Margendrucks auf die Helios-Kliniken in Deutschland habe er für den Medizinkonzern seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2020 gesenkt und liege damit unter den durchschnittlichen Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem der Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten um gut 20 Prozent nachgegeben habe, seien die Risiken nun aber weitgehend eingepreist./ajx/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-19/08:45

ISIN: DE0005785604