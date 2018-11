Mynaric eröffnet Standort in China aufgrund des boomenden asiatischen Luft- und Raumfahrtmarktes DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Mynaric eröffnet Standort in China aufgrund des boomenden asiatischen Luft- und Raumfahrtmarktes 19.11.2018 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mynaric eröffnet Standort in China aufgrund des boomenden asiatischen Luft- und Raumfahrtmarktes * Mynaric kündigt zusätzlichen Standort in Shanghai, China an, um die Reichweite des Unternehmens in Schlüsselmärkten noch weiter zu erhöhen * Das Unternehmen folgt mit diesem Schritt der hohen Nachfrage nach Mynaric-Produkten im rasant wachsenden asiatischen Luft- und Raumfahrtmarkt München, 19. November 2018 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, Scale 50, ISIN: DE000A0JCY11) gibt die Eröffnung eines zusätzlichen Standorts in Shanghai, China bekannt. Damit folgt Mynaric der hohen Nachfrage nach seinen Produkten und dem schnell wachsenden asiatischen Markt für Luft- und Raumfahrtkommunikation. Die rasante Entwicklung der Luft- und Raumfahrtkommunikationsbranche in Asien hat Mynaric dazu veranlasst, sich mit einer eigenen Präsenz im Zentrum eines weltweit mit am schnellsten wachsenden Luftfahrtmarktes zu positionieren. Der neue Standort soll den Marktzugang für die Mynaric-Produkte in Asien noch weiter vorantreiben. China ist bereits heute eine der am schnellsten wachsenden Raumfahrtnationen und auch in der Luftfahrtindustrie erlebt das Land derzeit einen Boom. Experten gehen davon aus, dass China sich in den kommenden Jahren zum zweitgrößten Luft- und Raumfahrtmarkt der Welt entwickeln wird. Mehrere asiatische Unternehmen und Organisationen haben Pläne angekündigt, Satellitennetze im niedrigen Erdorbit (LEO) zu betreiben. Das anhaltende Wirtschaftswachstum einiger asiatischer Länder führt auch zu einer Nachfrage nach Lösungen, um Bevölkerungsgruppen einzubinden, die bisher keinen Zugang zum Internet hatten. "Eine der wichtigsten Säulen unserer Geschäftsstrategie ist die Internationalisierung. Die heutige Ankündigung unseres Schritts in die asiatischen Märkte spiegelt unser Handeln in Nordamerika wider. Dort haben wir bereits 2016 eine Tochtergesellschaft gegründet. Mit den Niederlassungen in den USA und Asien und dem Hauptsitz in Europa haben wir die Möglichkeit, die wichtigsten Luftfahrtmärkte der Welt zu erobern und uns als wahrhaft globaler Akteur zu etablieren." Dr. Wolfram Peschko, CEO von Mynaric Über Mynaric Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert. 