Fundamental: Die Bank of Japan (BoJ) rückte zuletzt wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China und einer nach wie vor schwachen Inflationsrate nicht von ihrer ultralockeren Geldpolitik ab. Nun liegen neue Daten vor, am Montag zu den Importen und Exporten sowie zur Handelsbilanz Japans. Zudem hält BoJ-Präsident Haruhiko Kuroda eine Rede. Am Dienstag legt die BoJ ihr geldpolitisches Statement vor, gefolgt am Mittwoch vom Aktivitätsindex der Industrie und am Donnerstag vom Verbraucherpreisindex Japans.

Technisch: Die auf der Unterseite bestätigte Richtung, die mit einer steigenden Geraden um 127 JPY dargestellt werden kann, könnte sich nach einem Ausbruch aus der kurzfristigen Seitwärtsphase über 133 JPY bis zum Februar-Hoch um 137 JPY fortsetzen. Während der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen auf kurze Sicht zwischen 125 und 133 JPY ...

