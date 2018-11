Mit einer Fusion hat sich Matador Partners Group im laufenden Jahr nach Darstellung von SMC-Research breiter aufgestellt. Nachdem in der Vergangenheit Private-Equity-Secondaries (also Bestandsportfolios) bereits ein wichtiger Baustein der Investitionsstrategie waren, wird auf diesem attraktiven Zielmarkt nun die volle Konzentration liegen. SMC-Analyst Holger Steffen leitet daraus weiteres Kurspotenzial ab.

Mit einer Fusion habe das Team von Matador gemäß SMC-Research im laufenden Jahr alle Ressourcen gebündelt, um ein möglichst kosteneffizientes Vehikel für Investitionen in das Secondary-Segment des Private-Equity-Marktes zu schaffen. Dieses umfasse bestehende Portfolios und Positionen, die von bisherigen Eignern aus verschiedenen Gründen - etwa wegen satzungsmäßiger oder regulatorischer Restriktionen, einer geänderten Portfoliostrategie oder Liquiditätsanforderungen - veräußert werden. Der Zielmarkt zeichne sich durch sehr attraktive Konditionen aus: In den letzten fünfzehn Jahren seien im Durchschnitt durchweg positive und zumeist deutlich zweistellige Renditen generiert worden, selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise haben sie sich oberhalb von 5 Prozent p.a. bewegt. Eine wichtige Erfolgsvoraussetzung sei der Zugang zu attraktiven Angeboten, den sich Matador durch ein branchenerfahrenes Team und ein ausgezeichnetes Netzwerk gesichert habe.

Bislang seien Secondary-Investitionen nur ein substanzieller Bestandteil des Portfolios gewesen, jetzt erfolge eine ausschließliche Fokussierung auf diesen Bereich. Im laufenden Jahr setze Matador daher erhebliches Kapital aus den sonstigen in der Vergangenheit getätigten Investments frei, das in Secondaries reinvestiert werde. Zusätzlich plane das Unternehmen zur Forcierung des Wachstums eine kleinere Aktienemission und die Aufnahme von Fremdkapital. Der künftige Ausbau des Portfolios in den nächsten Jahren solle kontinuierlich von einer weiteren Kapitalakquise begleitet werden. Verwaltungsrat und CEO Dr. Dillinger plane auf diesem Weg bis 2021 eine Ausweitung des Investitionsvolumens auf 100 Mio. CHF.

Als Zielrendite aus den Engagements werde ein Wert von 12 bis 16 Prozent p.a. angestrebt, der durch die Organisationskosten von Matador kaum geschmälert werde. Denn das Unternehmen sei mit einem kleinen, spezialisierten Team sehr effizient aufgestellt, so dass sich die Ausgaben für die Verwaltung prognosegemäß lediglich auf 0,5 Prozent der angelegten Mittel belaufen werden. Das sei im Branchenvergleich der Beteiligungsgesellschaften ein sehr niedriger Satz.

Sofern sich das Renditeprofil im Secondary-Markt nicht deutlich nach unten verschiebe und es dem Team gelinge, Top-Fonds auszuwählen, dürfte Matador nach Meinung der Analysten dank dieser Aufstellung hohe Erträge generieren, die auch für eine attraktive Dividendenpolitik genutzt werden sollen.

In dem Modell habe das Researchhaus das anvisierte Wachstum unterstellt und eine Investmentrendite von 12 Prozent p.a. angesetzt, die somit nur am unteren Ende der Zielspanne liege. Daraus habe SMC-Research einen fairen Wert von 3,70 Euro je Aktie ermittelt. Das impliziere ein Premium auf den Net Asset Value, den die Analysten wegen der Spezifika der Gesellschaft - ein erfahrenes Team mit Zugang zu Top-Secondaries, ein FK-Hebel auf die Rendite und Freiheitsgrade einer AG - für gerechtfertigt halten.

Da der faire Wert zu einem großen Teil auf dem Ausbau des Portfolios und auf Annahmen bezüglich der in einigen Jahren im Secondary-Markt erzielbaren Renditen beruhe, sei das Schätzrisiko überdurchschnittlich hoch. Auf dieser Basis vergebe SMC-Research das Urteil "Speculative Buy".

