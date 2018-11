Europas Börsen haben am Freitag überwiegend moderat nachgegeben. Zu den Ausnahmen zählten die Börsen in Zürich und Stockholm. Anleger aus der Europäischen Union zeigten sich besorgt angesichts der Turbulenzen um den Brexit und den Haushaltsstreit Italiens mit der EU. Auch der weiterhin ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt ein Thema für die Börsianer. Aktien aus der europäischen Medienbranche zählten zu den Favoriten. Der Sektor gewann 0,4%. Vivendi nahm hier die Spitze ein mit einem Plus von 3,1%, der französische Medienkonzern konnte im dritten Quartal dank einer robusten Musiksparte den Umsatz deutlich ausbauen. Vallourec, ein Hersteller von Stahlrohren für die Öl- und Gasindustrie, ...

