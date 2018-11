DAX-Erholung bleibt erneut aus

In der Vorwoche gaben die Aktienmärkte deutlich nach. Der DAX rutschte um 1,6 Prozent in die Verlustzone. Der Euro-Index wechselte in einen langfristigen Abwärtstrend und setzte anschließend direkt zu einer Gegenbewegung an. Der USD-Index hingegen wechselte in einen langfristigen Aufwärtstrend und signalisiert weiterhin "Long".

Zusammenfassung:

? "Short", wegen neuem Shortsignal unterhalb von 11.564 (2). Der DAX befindet sich seit März 2018 kurzfristig (Sekundärtrend) in einem fallenden Trend. Langfristig gilt weiterhin der bekannte Aufwärtstrend.

Trend und Kursziele:

Trend: langfristig - steigend, kurzfristig - fallend

Kursziele: langfristig moderat 14.000, ambitioniert 24.600; kurzfristig moderat 11.600(erl.), ambitioniert 10.000

Gültigkeit: Langfristtrend solange 10.067 (3) nicht unterschritten werden; Kurzfristtrend solange 13.820 nicht überschritten werden (4)

