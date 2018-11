Telefónica Deutschland, ein führender Anbieter für integrierte Telekommunikationslösungen in Deutschland, hat SIAE MICROELETTRONICA, einem langfristigen strategischen Partner für drahtlose Übertragungslösungen, den Zuschlag für einen Vertrag für Turn-Key DCN (Data Communication Networks) Migrations-Services für sein Backhaul-Netzwerk erteilt. Nach der erfolgreichen Übernahme von E-Plus, umfasst das neue Backhaul-Netzwerk von Telefónica Deutschland über 30.000 Richtfunkverbindungen von drei verschiedenen Anbietern, zu denen auch SIAE MICROELETTRONICA zählt. Zur Vorbereitung einer möglichen 5G-Einführung in der Zukunft, ergreift Telefónica Schritte zur Vereinfachung von Abläufen und zur Maximierung der Leistung und Kohärenz des gesamten Netzwerks.

Über diese Aktivitäten will Telefónica sein DCN durch die Implementierung eines neuen Common-DCN-Architekturmodells aktualisieren. Zu den SIAE MICROELETTRONICA anvertrauten Migrations-Services gehören Projektmanagement, IP-Netzwerkdesign, Implementierung des neuen Modells, sowie die Lieferung von Betriebsserviceleistungen. Der Cluster-für-Cluster-Migrationsprozess besteht aus einer Mischung von Remote-Konfigurationen und Interventionen vor Ort, damit die Sites stets erreichbar bleiben und gleichzeitig Kosteneinsparungen erzielt werden.

"Telefónica strebt ein Netzwerk an, dass immer verfügbar ist und hochwertige Dienste anbietet, die die Kundenzufriedenheit garantieren. Das Backhauling-Netzwerk verfügt über eine kapillare Abdeckung und sein Betrieb ist der Schlüssel für die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten", sagt Cayetano Carbajo Martin, Vorstandsmitglieds und Chief Technology Officer (CTO) von Telefónica Deutschland, und fügt hinzu, "SIAE MICROELETTRONICA ist mit unserem Netzwerk vertraut und das neue DCN wird die operative Leistungsfähigkeit erhöhen.

"Unsere anerkannte Erfahrung bei der Bereitstellung von professionellen Diensten über Mobile Backhaul-Transporttechnologien erlaubt uns, Kunden bei Projekten zur Optimierung und Modernisierung ihrer Netzwerke zu beraten, insbesondere im Zeitalter von 5G und SDN? sagt Daniele Fossati, Added Value Services Sales bei SIAE MICROELETTRONICA, und fügt hinzu "Mit Telefónica Deutschland haben wir vor Kurzem auch gezeigt, wie SDN-Applikationen für erweiterte Multi-Vendor-Analysen und vorbeugende Instandhaltungsanalytik eingesetzt werden können.?

Über Telefónica Deutschland

Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden, sowie innovative digitale Produkte und Dienste im Bereich des "Internet of Things" und der Datenanalytik an. Mit 49,6 Millionen Kundenverbindungen (30. September 2018) ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter für integrierte Telekommunikationsdienste in Deutschland.

Info: www.telefonica.de

Über SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, führend im Bereich kabelloser Kommunikationstechnologie, bietet Betreibern fortschrittliche technologische Lösungen für Transport, Serviceleistungen und Design im Bereich Mikrowellen- und Millimeterwellen-Transport. SIAE MICROELETTRONICA entwickelt und produziert seine eigenen HF-Komponenten in einem eigenen HF-Labor und Reinraumanlagen, während die Produkte in einem intelligenten 4.0 SMT-Fertigungswerk der nächsten Generation montiert werden.

Info: http://www.siaemic.com

