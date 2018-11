Seitdem ich die Aktie von Marine Harvest (WKN: 924848) im Topaktien-für-Januar-Artikel thematisiert habe, ist einiges passiert. Besonders wichtig hierbei: Die Aktie stieg in den vergangenen rund elf Monaten von 14,15 Euro auf inzwischen 20,34 Euro. Immerhin ein Kursplus von ansprechenden 43 %. Doch mit der Erfolgsgeschichte von Marine Harvest als solche wird es bald vorbei sein. Doch keine Panik. Das Unternehmen ändert nämlich lediglich seinen Namen. So wird die neue Marine Harvest heißen Marine Harvest wird künftig unter dem Namen "Mowi" firmieren. Was, Mowi? Ja, du hast richtig gelesen. Einfach nur Mowi. Das Unternehmen möchte mit diesem Schritt ...

